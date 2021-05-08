Мінкульт поставив під загрозу заходи до 9 травня у столиці, - КМДА

За її словами, технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури", - наголосила Хонда.

Вона також додала, що жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

Заступниця голова КМДА зазначила, що мова, фактично, йде про спробу зриву проведення щорічного заходу.