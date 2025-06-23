Мінкульт поновив скандально відсторонену очільницю "Софії Київської" Нелю Куковальську

Відсторонення Куковальської

Зазначимо, 24 квітня Міністерство культури тимчасово відсторонило Куковальську від виконання обов’язків і ініціювало перевірку її роботи. Зокрема, йшлося про ефективність використання майна, бюджетних коштів та дотримання вимог контракту. Відтоді колектив закладу неодноразово публічно виступав на підтримку Куковальської.

Зокрема 230 працівників "Софії Київської" звернулись до президента із проханням захистити заповідник від тиску Мінкульту та поновити контракт із гендиректоркою Нелею Куковальською. У міністерстві тим часом тривала перевірка через проведення весілля на території заповідника. Жінка назвала звинувачення безпідставними й заявила про тиск.

Детально про відсторонення Нелі Куковальської та гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка - у матеріалі РБК-Україна.

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