Минкульт восстановил скандально отстраненную руководительницу "Софии Киевской" Нелю Куковальскую

Отстранение Куковальской

Отметим, 24 апреля Министерство культуры временно отстранило Куковальскую от исполнения обязанностей и инициировало проверку ее работы. В частности, речь шла об эффективности использования имущества, бюджетных средств и соблюдения требований контракта. С тех пор коллектив заведения неоднократно публично выступал в поддержку Куковальской.

В частности 230 работников "Софии Киевской" обратились к президенту с просьбой защитить заповедник от давления Минкульта и возобновить контракт с гендиректором Нелей Куковальской. В министерстве тем временем продолжалась проверка из-за проведения свадьбы на территории заповедника. Женщина назвала обвинения безосновательными и заявила о давлении.

Подробно об отстранении Нели Куковальской и гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко - в материале РБК-Украина.

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