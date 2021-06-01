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Минкульт поддерживает введение "налога на Google": принесет бюджету миллиарды гривен

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 20:26
Минкульт поддерживает введение "налога на Google": принесет бюджету миллиарды гривен Фото: Александр Ткаченко, глава Минкульта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал законопроект о введении так называемого "налога на Google". Он пояснил, что такой налог ежегодно будет приносить украинскому бюджету миллиарды гривен.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Законопроект № 4184, который обяжет иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в интернете, и их представительства платить налог в украинский бюджет.

"Министерство культуры и информационно политики поддерживает позитивное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не тронет никоим образом", - заявил Ткаченко.

Напомним, 17 февраля парламент одобрил законопроект о "налоге на Google" в первом чтении. А уже на этой неделе нардепы проголосуют во втором чтении. РБК-Украина рассказывало, что предлагает этот документ.

Добавим, в мае компания Google выплатила Украине штраф в 1 млн гривен. Компания не предоставила сведения Антимонопольному комитету.

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