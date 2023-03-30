UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії в Лаврі

Фото: Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії у Лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції, оскільки представники УПЦ МП блокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МКІП Олександра Ткаченка в Telegram.

Міністр нагадав, що сьогодні комісія не розпочала свою роботу через те, що представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври не змогли пояснити, хто має ключі від будівлі. Також невідомі особи перешкоджали тому, щоб комісія потрапила усередину будівлі.

"За фактом перешкоджання роботі комісії була подана заява в поліцію. Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу у будь-якому випадку", - зазначив Ткаченко.

При цьому поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, яке могло статися сьогодні на території Лаври.

"Санкція статті (171 статті ККУ - ред.) передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень - ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, представники УПЦ МП продовжили перебувати на території Лаври, незважаючи на те, що термін оренди минув 29 березня. При цьому віруючі блокували входи до заповідників, щоб завадити роботі комісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОлександр ТкаченкоУПЦ МПсвященикиМіністерство культури