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Минкульт подал заявление в полицию из-за блокировки работы комиссии в Лавре

Фото: Минкульт подал заявление в полицию из-за блокировки работы комиссии в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МКИП Александра Ткаченко в Telegram.

Министр напомнил, что сегодня комиссия не начала свою работу из-за того, что представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания. Также неизвестные личности препятствовали тому, чтобы комиссия попала внутрь здания.

"По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию. Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу. Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае", - отметил Ткаченко.

При этом полиция Киева возбудила уголовное производство по факту препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, которое могло произойти сегодня на территории Лавры.

"Санкция статьи (171 статьи УКУ - ред.) предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен - ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечают правоохранители.

Напомним, сегодня, 30 марта, представители УПЦ МП продолжили находиться на территории Лавры, несмотря на то, что срок аренды истек 29 марта. При этом верующие блокировали входы в заповедники, чтобы помешать работе комиссии.

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