Минкульт подал заявление в полицию из-за блокировки работы комиссии в Лавре

Министр напомнил, что сегодня комиссия не начала свою работу из-за того, что представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания. Также неизвестные личности препятствовали тому, чтобы комиссия попала внутрь здания.

"По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию. Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу. Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае", - отметил Ткаченко.

При этом полиция Киева возбудила уголовное производство по факту препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, которое могло произойти сегодня на территории Лавры.

"Санкция статьи (171 статьи УКУ - ред.) предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен - ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечают правоохранители.