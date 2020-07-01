Минкульт подал новую кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Министерство культуры Украины подало новую кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по защите государственного языка. На эту должность предложили Светлану Броникову.

Об этом сообщил кандидат в языковые омбудсмены Святослав Литинский в своем Facebook.

Он отметил, что закон позволяет такое представление только до 5 июня.

"Министерство культуры и информационной политики Украины подало новую кандидатуру на уполномоченного - Светлану Броникову (вместо избранного их же комиссией кандидата - меня)... Кабинет министров Украины будет заслушивать всех трех кандидатов, как этого и требует закон", - написал Литинский.

Итак, правительство заслушает трех кандидатов:

Тараса Креминя (от уполномоченного по правам человека)

Светлану Броникову (от Минкульта)

Святослава Литинского (от Минюста).

Так, закон требует заслушать кандидатов и на том же заседании проголосовать за них.

Напомним, в начале июня Минкульт выбрал кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по защите государственного языка - общественного деятеля Святослава Литинского.

Как писало РБК-Украина, первой в ноябре 2019 года должность языкового омбудсмена заняла Татьяна Монахова, однако 24 апреля она заявила, что уходит с поста.