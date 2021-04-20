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Минкульт планирует прямую поддержку авторов украинского контента

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 10:35
Минкульт планирует прямую поддержку авторов украинского контента Фото: министр культуры Александр Ткаченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Милан Лелич, Сергей Щербина

Министерство культуры планирует ввести прямую поддержку авторов украинского контента. Это позволит увеличить их популярность и снизить вес, который имеют русские блогеры в украинском пространстве.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, в Украине есть достаточно популярные украиноязычные блогеры и артисты.

"У нас недавно была дискуссия о форме прямой или непрямой поддержки со стороны государства их творчества… Условно говоря, те же гранты Украинского культурного фонда (УКФ) могли бы быть направлены на поддержку конкретных украинских музыкантов, блогеров. Потому что их популяризация автоматически снижает тот вес, который имеют русские блогеры сейчас в нашем пространстве", - заявил Ткаченко.

При этом министр отметил, что не стал бы переоценивать популярность российских блогеров.

"Когда вы смотрите по рейтингам YouTube, понятно, что какой-то Моргенштерн может занимать первые страницы, но дальше идет очень большое diversity (разнообразие, - ред.). То есть, есть огромное количество людей, которые слушают западную и украинскую музыку и там уже разнообразие существенно больше", - добавил он.

Также РБК-Украина писало, что Ткаченко считает реальным, чтобы украинский стал основным языком общения в быту.

До этого министр культуры отмечал необходимость "мягкой украинизации".

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