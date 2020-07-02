Минкульт не планирует пересматривать языковые квоты

Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

В этом году квоты пересматривать не будут

Министерство культуры не планирует в этом году пересматривать вопрос языковых квот на телевидении и радио. В Украине пока нет рынка, который может делать качественный украиноязычный контент.

Об этом в интервью Liga.net сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, вопрос квот не будет стоять после того, как украинское государство сможет обеспечить общество качественным украиноязычным продуктом.

"Здесь следует исходить из существующих экономических возможностей. Однако рынка, который может делать качественный украиноязычный контент сегодня, нет", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что некоторое время на украинском ТВ и радио будет оставаться русскоязычное кинопроизводство и экспорт.

"Я верю, что этот период будет недолгим. Но здесь стоит учитывать экономические показатели", - уточнил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает пересмотр языковых квот, хотя и считает вопрос языка в Украине искусственным.

Также сообщалось, что в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания увидели потенциальный риск нарушения языковых квот.

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Автор: Игорь Литвиненко