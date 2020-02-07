Минкульт перенес запуск канала для оккупированных территорий

В Украине запуск телеканала для оккупированных территорий перенесен на 1 марта. Об этом журналистам заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, на сегодня согласуется меморандум для запуска этого телеканала.

"Планируем выйти в эфир с 1 марта", - отметил Бородянский, добавив, что ранее предполагалось, что телеканал будет работать уже с 15 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что новый информационно-развлекательный телеканал для оккупированных территорий должен начать вещание в середине февраля. Ожидается, что кроме информационного блока собственного производства, на канале будут показывать украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства.

Отметим, в январе канал для оккупированных территорий остался без руководителя накануне запускаю. В частности, Елена Трибушная отказалась возглавить информационное вещание. По ее словам, она отказалась от должности в связи с разным видением реализации проекта с новыми руководителями.