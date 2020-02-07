Мінкульт переніс запуск каналу для окупованих територій

В Україні запуск телеканалу для окупованих територій перенесено на 1 березня. Про це журналістам заявив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

За його словами, на сьогодні узгоджується меморандум для запуску цього телеканалу.

"Плануємо вийти в ефір з 1 березня", - зазначив Бородянський, додавши, що раніше передбачалося, що телеканал буде працювати вже з 15 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що новий інформаційно-розважальний телеканал для окупованих територій має розпочати мовлення в середині лютого. Очікується, що крім інформаційного блоку власного виробництва, на каналі будуть показувати україно- і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми українського виробництва.

Відзначимо, в січні канал для окупованих територій залишився без керівника напередодні запускаю. Зокрема, Олена Трибушна відмовилася очолити інформаційне мовлення. За її словами, вона відмовилася від посади у зв'язку з різним баченням реалізації проекту з новими керівниками.