Минкульт до конца месяца проведет экспертизу уставов УПЦ МП

Фото: иерархи УПЦ Московского патриархата (РБК-Украина)

Кабмин утвердил план реализации закона о переименовании УПЦ Московского патриархата

Кабинет министров Украины на заседании 10 января поручил Министерству культуры до конца месяца провести экспертизу уставов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, согласно плану выполнения закона о переименовании УПЦ Московского патриархата, в течение месяца после вступления закон в силу центральный орган исполнительной власти, который реализует политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Это необходимо для установления обстоятельств на предмет расположения руководящего центра религиозной организации в Российской Федерации.

Если таки обстоятельства будут выявлены, то Минкульт через "Урядовый курьер" и письменно проинформирует религиозные организации о необходимости в трехмесячный срок внести в уставы предусмотренные законом изменения.

Фото: документы Кабмина

Напомним, закон о переименовании УПЦ Московского патриархата вступил в силу 27 декабря 2018 года.

До этого предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что из-за закона могут возникнуть "кровавые конфликты".