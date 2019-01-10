ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Минкульт до конца месяца проведет экспертизу уставов УПЦ МП

Новости » Общество    10.01.2019 - 14:34
Минкульт до конца месяца проведет экспертизу уставов УПЦ МП
Фото: иерархи УПЦ Московского патриархата (РБК-Украина)

Кабмин утвердил план реализации закона о переименовании УПЦ Московского патриархата               

Кабинет министров Украины на заседании 10 января поручил Министерству культуры до конца месяца провести экспертизу уставов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, согласно плану выполнения закона о переименовании УПЦ Московского патриархата, в течение месяца после вступления закон в силу центральный орган исполнительной власти, который реализует политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Это необходимо для установления обстоятельств на предмет расположения руководящего центра религиозной организации в Российской Федерации.

Если таки обстоятельства будут выявлены, то Минкульт через "Урядовый курьер" и письменно проинформирует религиозные организации о необходимости в трехмесячный срок внести в уставы предусмотренные законом изменения.

 

Фото: документы Кабмина

Напомним, закон о переименовании УПЦ Московского патриархата вступил в силу 27 декабря 2018 года.

До этого предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что из-за закона могут возникнуть "кровавые конфликты".

 

ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпереименованиеУПЦ МП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь