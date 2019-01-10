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Мінкульт до кінця місяця проведе експертизу статутів УПЦ МП

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 14:34
Мінкульт до кінця місяця проведе експертизу статутів УПЦ МП
Фото: ієрархи УПЦ Московського патріархату (РБК-Україна)

Кабмін затвердив план реалізації закону про перейменування УПЦ Московського патріархату

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня доручив Міністерству культури до кінця місяця провести експертизу статутів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, згідно з планом виконання закону про перейменування УПЦ Московського патріархату, протягом місяця після набуття законом чинності центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику у сфері релігії, має провести релігієзнавчу експертизу зареєстрованих статутів релігійних організацій. Це необхідно для встановлення обставин на предмет розташування керівного центру релігійної організації в Російській Федерації.

Якщо таки обставини будуть виявлені, то Мінкульт через "Урядовий кур'єр" та письмово поінформує релігійні організації про необхідність у тримісячний термін внести до статутів передбачені законом зміни.

 

Фото: документи Кабміну

Нагадаємо, закон про перейменування УПЦ Московського патріархату набрав чинності 27 грудня 2018 року.

До цього предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил заявив, що через закон можуть виникнути "криваві конфлікти".

 

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