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Мінкульт виключає перегляд "мовного закону" та квот на ТБ

Новини » Політика     11.02.2020 - 10:20
Мінкульт виключає перегляд "мовного закону" та квот на ТБ
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Бородянський заявив, що такі ініціативи не плануються

На сьогодні в уряді не планують ініціювати перегляд так званого "мовного закону" та мовних квот на телебаченні та радіо. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Зокрема, міністр відповів на питання, чи будуть змінюватися мовні квоти на ТБ і радіо.

"Я не вважаю, що це потрібно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", - заявив Бородянський і додав, що перегляд закону про мову також не будуть ініціювати.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість перегляду закону про державну мову. За його словами, така ініціатива "буде бити по президенту і парламенту дуже сильно". Водночас має бути закон про захист прав меншин, який буде регулювати вивчення і застосування інших мов в Україні.

Відзначимо, минулого тижня Угорщина внесла нові пропозиції за українським законом про освіту. Зокрема, Будапешт наполягає на тому, щоб угорську мову прирівняли до мов корінних народів, а також на збільшення кількості годин на вивчення української мови у школах Закарпаття за рахунок уроків "Українська мова".

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