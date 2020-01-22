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Суд вернул гражданство скандальном епископу Гедеону

Новости » Общество     22.01.2020 - 19:10
Суд вернул гражданство скандальном епископу Гедеону
Фото: епископ Гедеон (spzh.news)

В суде решили, что миграционная служба не имела права отменять украинское гражданство Гедеона

Апелляционный суд обязал Государственную миграционную службу (ГМС) вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеону (Юрию Харону). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Шестого апелляционного суда Ольгу Шкиль.

Сообщается, что суд признал неправомерным решение миграционной службы об отмене украинского гражданства Гедеона.

"Апелляционную жалобу Управление ГМС в Волынской области оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений", - сказала Шкиль.

Таким образом, суд обязал Миграционную службу вернуть украинское гражданство Гедеону.

Ранее сообщалось, что год назад правоохранители выслали из страны задержанного накануне викария Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата епископа Гедеона.

Напомним, что у Гедеона через наличие гражданства нескольких стран изъяли украинский загранпаспорт. Кроме того, его уличили в антиукраинской пропаганде. Также в ходе собеседования стало известно, что он является сторонником "русского мира". На его странице в Facebook изложены фотокопию протокола изъятия паспорта, в котором указано, что пограничники обнаружили у него документы, которые ранее считались утерянными.

Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря в Киеве. Также известно, что перед депортацией с Украины он посещал США, где сообщил Конгрессу о притеснения УПЦ Московского патриархата. Скандальный архиерей известен тем, что отрицает украинцев как самостоятельную нацию.

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