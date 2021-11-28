UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Министры здравоохранения G7 проведут совещание в понедельник. Обсудят ситуацию с "Омикроном"

Автор: Сергей Пышкин

Министры здравоохранения G7 проведут экстренное совещание 27 ноября. Обсудят распространение нового штамма коронавируса "Омикрона", который обнаружили в ЮАР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В G7 входят:

  • Канада;
  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Япония;
  • Великобритания;
  • США.

"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - заявил Минздрав Британии.

Отмечается, что заявление о срочном заседании последовало после выявления случаев инфицирования "Омикроном" в Британии, Германии и Италии. Министр здравоохранения Франции также заявил, что циркуляция нового штамма в стране является вопросом времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7