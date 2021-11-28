Министры здравоохранения G7 проведут совещание в понедельник. Обсудят ситуацию с "Омикроном"

Министры здравоохранения G7 проведут экстренное совещание 27 ноября. Обсудят распространение нового штамма коронавируса "Омикрона", который обнаружили в ЮАР.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В G7 входят:
"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - заявил Минздрав Британии.
Отмечается, что заявление о срочном заседании последовало после выявления случаев инфицирования "Омикроном" в Британии, Германии и Италии. Министр здравоохранения Франции также заявил, что циркуляция нового штамма в стране является вопросом времени.