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Міністри охорони здоров'я G7 проведуть нараду у понеділок. Обговорять ситуацію з "Омікроном"

Автор: Сергій Пишкін

Міністри охорони здоров’я G7 проведуть екстрену нараду 27 листопада. Обговорять поширення нового штаму коронавірусу "Омікрону", який виявили в ПАР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До G7 входять:

  • Канада;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Японія;
  • Великобританія;
  • США.

"Під головуванням Великобританії у понеділок, 29 листопада, буде скликана термінова нарада міністрів охорони здоров'я G7 для обговорення подій, пов'язаних з Omicron", - заявило МОЗ Британії.

Зазначається, що заява про термінове засідання послідувала після виявлення випадків інфікування "Омікроном" у Британії, Німеччині та Італії. Міністр охорони здоров’я Франції також заявив, що циркуляція нового штаму в країні є лише питанням часу.

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G7