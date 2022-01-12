Министры ОДКБ завтра решат порядок вывода "миротворцев" из Казахстана

Завтра, в режиме видеоконференции состоится встреча министров "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). Затронут вопрос порядка вывода "миротворцев" из Казахстана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.
По словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова, от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева поступила просьба о завершении "миротворческой" миссии в стране.
"В Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств-членов ОДКБ на утверждение", - отметил спикер ОДКБ.
Ранее Токаев отмечал, что процесс вывода "миротворцев" продлится около 10 дней.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности "миротворческой" миссии в Казахстане, которая началась на фоне массовых протестов в стране.