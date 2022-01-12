UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Министры ОДКБ завтра решат порядок вывода "миротворцев" из Казахстана

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, в режиме видеоконференции состоится встреча министров "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). Затронут вопрос порядка вывода "миротворцев" из Казахстана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.

По словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова, от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева поступила просьба о завершении "миротворческой" миссии в стране.

"В Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств-членов ОДКБ на утверждение", - отметил спикер ОДКБ.

Ранее Токаев отмечал, что процесс вывода "миротворцев" продлится около 10 дней.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности "миротворческой" миссии в Казахстане, которая началась на фоне массовых протестов в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан