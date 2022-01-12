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Министры ОДКБ завтра решат порядок вывода "миротворцев" из Казахстана

Новина українською →
Среда 12 января 2022 22:06
Министры ОДКБ завтра решат порядок вывода "миротворцев" из Казахстана Фото: Министры ОДКБ завтра решат порядок вывода "миротворцев" из Казахстана (t.me/modmilby)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, в режиме видеоконференции состоится встреча министров "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). Затронут вопрос порядка вывода "миротворцев" из Казахстана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.

По словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова, от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева поступила просьба о завершении "миротворческой" миссии в стране.

"В Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств-членов ОДКБ на утверждение", - отметил спикер ОДКБ.

Ранее Токаев отмечал, что процесс вывода "миротворцев" продлится около 10 дней.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности "миротворческой" миссии в Казахстане, которая началась на фоне массовых протестов в стране.

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