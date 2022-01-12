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Міністри ОДКБ завтра вирішать порядок виведення "миротворців" з Казахстану

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Середа 12 січня 2022 22:06
Міністри ОДКБ завтра вирішать порядок виведення "миротворців" з Казахстану Фото: Міністри ОДКБ завтра вирішать порядок виведення "миротворців" з Казахстану (t.me/modmilby)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, в режимі відеоконференції, відбудеться зустріч міністрів "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ). Порушать питання порядку виведення "миротворців" із Казахстану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Інтерфакс.

За словами речника ОДКБ Володимира Занейтдінова, від президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва надійшло прохання про завершення "миротворчої" місії в країні.

"У Секретаріаті ОДКБ підготовлено проєкт відповідного Рішення Ради колективної безпеки Організації та направлено главам держав-членів ОДКБ на затвердження", - відзначив речник ОДКБ.

Раніше Токаєв відзначав, що процес виведення "миротворців" триватиме близько 10 днів.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці "миротворчої" місії у Казахстані, яка розпочалась на тлі масових протестів в країні.

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