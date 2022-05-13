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Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: обсудили военную помощь

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Киев, Пятница 13 мая 2022 04:05
Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: обсудили военную помощь Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели в четверг очередную беседу по телефону. Обсудили, в частности, предоставление странами Запада военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter главы Пентагона.

"Мы рассмотрели ситуацию на востоке Украины, и мы обсудили координацию усилий США и международного сообщества, направленных на предоставление помощи в сфере безопасности с целью обеспечения Украины необходимыми возможностями для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд.

Ранее руководитель Пентагона заявил, что США и их союзники обеспечат Киев тем, что ему нужно для самозащиты, так как война в Украине вступила в новую, не менее опасную фазу.

Остин подчеркнул, что США продолжат работать вместе и решительно, чтобы предоставить Украине помощь сейчас и в будущем.

Ранее Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В дальнейшем его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

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