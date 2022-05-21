ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министры обороны Украины и США обсудили предстоящую встречу в Рамштайне

Новина українською →
Киев, Суббота 21 мая 2022 00:00
Министры обороны Украины и США обсудили предстоящую встречу в Рамштайне Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином встречу "группы стран Рамштайн", которая состоится 23 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

"Был еще один разговор с нашим другом Ллойдом Остином. Мы обсудили текущие усилия ВСУ по отражению вооруженной агрессии России. Также оговорили предстоящую онлайн-встречу формата "Рамштайн-2", в ходе которой будут оценены потребности украинской армии", - отметил Резников.

Ранее в Пентагоне анонсировали вторую встречу группы поддержки Украины. Конференция "группы стран Рамштайн" пройдет 23 мая в онлайн-формате. Участие в мероприятии подтвердили более 40 государств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Пентагон Вторжение России в Украину
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков