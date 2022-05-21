Министры обороны Украины и США обсудили предстоящую встречу в Рамштайне
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином встречу "группы стран Рамштайн", которая состоится 23 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.
"Был еще один разговор с нашим другом Ллойдом Остином. Мы обсудили текущие усилия ВСУ по отражению вооруженной агрессии России. Также оговорили предстоящую онлайн-встречу формата "Рамштайн-2", в ходе которой будут оценены потребности украинской армии", - отметил Резников.
Ранее в Пентагоне анонсировали вторую встречу группы поддержки Украины. Конференция "группы стран Рамштайн" пройдет 23 мая в онлайн-формате. Участие в мероприятии подтвердили более 40 государств.
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