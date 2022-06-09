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Министры обороны Украины и Германии обсудили пакет военной помощи

Фото: флаг Германии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт обсудили суть будущего пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Резникова.

"Мы обсуждали суть будущего пакета помощи в сфере безопасности из Германии в Украину. С нетерпением жду обещанной поддержки", - написал министр обороны.

Ранее сообщалось, что Украина сможет получить обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня не ранее ноября или декабря. Отмечалось, что систему ПВО ранее заказал Египет, который теперь откажется от нее в пользу Украины.

Напомним, первое тяжелое оружие, которое обещала Германия, может поступить в Украину в конце июня.

Кроме того, глава Верховной рады Руслан Стефанчук не исключали, что Германия предоставит Украине, кроме систем IRIS-T, и подлодки.

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