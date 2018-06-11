Министры "нормандского формата" обсудят введение миротворцев на Донбасс

Отмечается, что все стороны переговоров поддерживают такую миссию

Министры иностранных дел Германии, Франции, Российской Федерации (РФ) и Украины встретятся в Берлине (Германия) сегодня, 11 июня, чтобы обсудить конфликт на Донбассе. Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"11 июня - двойной день Украины в Германии: во-первых, ждем с 30-м визитом главу МИД Павла Климкина на новую встречу министров в Нормандском формате N4, а во-вторых: проводим в Берлине первый в истории футбольный матч сборных команд Верховной Рады и Бундестага", - написал Мельник.

11 июня - двойной день Украины в Германии: во-первых, ждем с 30-м(!) визитом Главу МИД @PavloKlimkin на новую встречу министров в Нормандском формате N4, а во-вторых - проводим в Берлине первый в истории футбольный матч сборных команд Верховной Рады и Бундестага pic.twitter.com/i2IezhN4aE — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2018

Кроме того, согласно информации "Радио Свобода" ожидается, что одним из центральных станет вопрос о развертывании миротворческой миссии ООН.

Отмечается, что все стороны переговоров поддерживают такую миссию, но имеют разные позиции относительно ее мандата.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, что ожидает сложных переговоров во время следующей встречи стран-участниц "нормандской четверки".

Ранее также сообщалось, что на встрече глав министерств иностранных дел (МИД) "нормандской четверки вопрос заложников будет одним из приоритетных.