У Берліні очікують важких переговорів щодо Донбасу, - МЗС ФРН

На зустрічі "нормандської четвірки" будуть обговорюватися питання розміщення місії ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки". Про це інформує DW.

На зустрічі будуть обговорюватися питання розміщення на Донбасі місії миротворців ООН.

"Глава німецького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що тривала відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей ускладнила ситуацію для людей на Сході України, "які нічого не хочуть так сильно, як миру", - пише видання.

Маас зазначив, що "інтереси і позиції України і Росії в багатьох сферах" мають значні розбіжності.

Відзначимо, що 11 червня Павло Клімкін вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Нагадаємо, на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація), питання заручників буде одним з пріоритетних.