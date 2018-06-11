Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Берліні очікують важких переговорів щодо Донбасу, - МЗС ФРН

НовиниПолітика    11.06.2018 - 00:47
Фото: Гайко Маас (Getty Images / AFP / O. Andersen)
Фото: Гайко Маас (Getty Images / AFP / O. Andersen)

На зустрічі "нормандської четвірки" будуть обговорюватися питання розміщення місії ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки". Про це інформує DW.

На зустрічі будуть обговорюватися питання розміщення на Донбасі місії миротворців ООН.

"Глава німецького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що тривала відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей ускладнила ситуацію для людей на Сході України, "які нічого не хочуть так сильно, як миру", - пише видання.

Маас зазначив, що "інтереси і позиції України і Росії в багатьох сферах" мають значні розбіжності.

Відзначимо, що 11 червня Павло Клімкін вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Нагадаємо, на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація), питання заручників буде одним з пріоритетних.

Через пожежу на заводі BMW в Німеччині постраждало кілька людей Німеччина сподівається отримати місце у Радбезі ООН
Теги публікації: Германия, нормандский формат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах
"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Відома українська співачка вперше стала мамою
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся