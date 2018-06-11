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Міністри "нормандського формату" обговорять введення миротворців на Донбас

НовиниПолітика    11.06.2018 - 08:53
Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)

Зазначається, що усі сторони переговорів підтримують таку місію

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації (РФ) та України зустрінуться в Берліні (Німеччина) сьогодні, 11 червня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі. Про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник в своєму Twitter.

"11 червня - подвійний день України у Німеччині: по-перше, чекаєм із 30-м візитом главу МЗС Павла Клімкіна на нову зустріч міністрів у Нормандському форматі N4, а по-друге: проводимо у Берліні перший в історії футбольний матч збірних команд Верховної Ради та Бундестагу", - написав Мельник.

Окрім того, згідно з інформацією "Радіо Свобода", очікується, що одним із центральних буде питання про розгортання миротворчої місії ООН.

Зазначається, що усі сторони переговорів підтримують таку місію, але мають різні позиції щодо її мандату.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки".

Раніше також повідомлялося, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки питання заручників буде одним з пріоритетних.

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Теги публікації: ООН, МЗС, Донбас, миротворцы, переговори, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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