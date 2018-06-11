Міністри "нормандського формату" обговорять введення миротворців на Донбас

Зазначається, що усі сторони переговорів підтримують таку місію

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації (РФ) та України зустрінуться в Берліні (Німеччина) сьогодні, 11 червня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі. Про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник в своєму Twitter.

"11 червня - подвійний день України у Німеччині: по-перше, чекаєм із 30-м візитом главу МЗС Павла Клімкіна на нову зустріч міністрів у Нормандському форматі N4, а по-друге: проводимо у Берліні перший в історії футбольний матч збірних команд Верховної Ради та Бундестагу", - написав Мельник.

11 червня - подвійний день України у Німеччині: по-перше, чекаєм із 30-м(!) візитом Главу МЗС @PavloKlimkin на нову зустріч міністрів у Нормандському форматі N4, а по-друге - проводим у Берліні перший в історії футбольний матч збірних команд Верховної Ради та Бундестагу pic.twitter.com/i2IezhN4aE — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2018

Окрім того, згідно з інформацією "Радіо Свобода", очікується, що одним із центральних буде питання про розгортання миротворчої місії ООН.

Зазначається, що усі сторони переговорів підтримують таку місію, але мають різні позиції щодо її мандату.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки".

Раніше також повідомлялося, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки питання заручників буде одним з пріоритетних.