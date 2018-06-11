Вибух у Сумах: зловмиснику повідомили про підозру

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою
Чоловікові, якого підозрюють, що він кинув гранату у відвідувачів нічного клубу в Сумах, повідомили про підозру у замаху на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Про це інформує прес-служба прокуратури Сумської області у Facebook.
Дії чоловіка 28 років кваліфіковані за кількома статтями КК України:
"Прокуратура вже готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права на заставу", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в результаті вибуху 10 червня у нічному клубі в Сумах постраждало 9 осіб.