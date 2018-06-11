Вибух у Сумах: зловмиснику повідомили про підозру

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Чоловікові, якого підозрюють, що він кинув гранату у відвідувачів нічного клубу в Сумах, повідомили про підозру у замаху на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Про це інформує прес-служба прокуратури Сумської області у Facebook.

Дії чоловіка 28 років кваліфіковані за кількома статтями КК України:

ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб з хуліганських мотивів),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами).

2 ч. ст. 342 (опір працівникові правоохоронних органів при виконанні ним службових обов'язків),

ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

"Прокуратура вже готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права на заставу", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в результаті вибуху 10 червня у нічному клубі в Сумах постраждало 9 осіб.