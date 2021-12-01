Министры НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и РФ

На саммите в Риге (Латвия) министры иностранных дел НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Российской Федерации и Украины. А любая агрессия будет иметь высокую цену для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы обсудили текущую ситуацию на границе. Надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", - заявил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО не может гарантировать Украине безопасность, поскольку она не является членом альянса, но Киев может полагаться на политическую и практическую поддержку.

Он также пригрозил России политическими и экономическими последствиями за нападение на Украину.