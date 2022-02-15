Министры иностранных дел стран Балтии готовятся приехать в Украину, - МИД Литвы

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии готовятся посетить страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По его словам, главы дипломатии стран Балтии встревожены возможным вторжением РФ и договорились о поездке в Украину. Визит ожидается в ближайшие дни.
Он также отметил, что присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы "очень важным сигналом". Такой, своего рода, "политический щит" дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России.
Напомним, что страны Балтии поддержали Украину. Они отправили в Беларусь запрос об учениях, которые проводятся вместе с РФ.