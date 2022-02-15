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Министры иностранных дел стран Балтии готовятся приехать в Украину, - МИД Литвы

Автор: Наталья Скороход

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии готовятся посетить страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По его словам, главы дипломатии стран Балтии встревожены возможным вторжением РФ и договорились о поездке в Украину. Визит ожидается в ближайшие дни.

Он также отметил, что присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы "очень важным сигналом". Такой, своего рода, "политический щит" дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России.

Напомним, что страны Балтии поддержали Украину. Они отправили в Беларусь запрос об учениях, которые проводятся вместе с РФ.

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