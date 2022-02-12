ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страны Балтии недовольны ответом Беларуси на запрос об учениях с РФ, - МИД Эстонии

Новина українською →
Эстония, Суббота 12 февраля 2022 01:47
Страны Балтии недовольны ответом Беларуси на запрос об учениях с РФ, - МИД Эстонии Фото: страны Балтии отправили запрос в Беларусь об учениях с Россией (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Страны Балтии отправили в Беларусь запрос о совместных учениях с Россией. Ответ Беларуси не устроил эти страны, сообщают в министерстве иностранных дел Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В среду Литва от имени стран Балтии направила Беларуси запрос на основании Венского документа ОБСЕ относительно совместных российско-белорусских учений.

Страны Балтии требуют от Беларуси подробного обзора учений. Их интересует количество задействованных войск, танков, бронетехники, артиллерии и ракетных батарей, планируемое количество вылетов участвующих военных самолетов и другие подробности.

Во второй половине дня 11 февраля Беларусь ответила на этот запрос. В Министерстве иностранных дел Эстонии объясняют, что в ответе Беларуси недостаточно данных об учениях.

"Сегодня, во второй половине дня, 11 февраля, был получен их ответ. Ответ Беларуси на конкретные вопросы, поставленные тремя странами Балтии, остается недостаточным", - заявила официальный представитель МИД Эстонии Лииса Тоотс.

Она добавила, что страны будут и дальше координировать свои дальнейшие шаги.

"Мы будем координировать с другими странами Балтии следующие шаги, но на основе механизма снижения рисков Венского документа, Эстония, Латвия и Литва теперь имеют право созывать дополнительные консультации с Беларусью, в которых могут участвовать другие заинтересованные государства-участники ОБСЕ", - сказала она.

Напомним, что страны Балтии активировали механизм ОБСЕ по снижению военных конфликтов. Они отправили в Беларусь запрос об учениях с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Эстония Вторжение России в Украину
NEWS
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы