Міністри закордонних справ країн Балтії готуються приїхати в Україну, - МЗС Литви

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії готуються відвідати країну. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За його словами, глави дипломатії країн Балтії стривожені можливим вторгненням РФ і домовилися про поїздку в Україну. Візит очікується найближчими днями.
Він також зазначив, що приєднання до такого візиту інших міністрів країн Євросоюзу і НАТО стало б "дуже важливим сигналом". Такий, свого роду, "політичний щит" дав би можливість виграти час і відстрочити напад Росії.
Нагадаємо, що країни Балтії підтримали Україну. Вони відправили в Білорусь запит про навчання, які проводяться разом з РФ.