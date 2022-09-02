Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть, - Sky News

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти ", - заявил к

При этом он добавил, что страны "Большой семерки"

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.