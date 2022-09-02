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Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть, - Sky News

Фото: Министры G7 согласовали потолок цены на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки издания Sky News Тамары Коен в Twitter.

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти ", - заявил к

При этом он добавил, что страны "Большой семерки"

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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