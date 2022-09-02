Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту, - Sky News

"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід", - заявила вона.

"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти ",- заявив к

При цьому він додав, що країни "Великої сімки"

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС і членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.