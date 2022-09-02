Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту, - Sky News

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки видання Sky News Тамари Коен в Twitter.
"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід", - заявила вона.
"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти ",- заявив к
При цьому він додав, що країни "Великої сімки"
Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС і членах "Великої сімки" синхронно.
За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.