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Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту, - Sky News

Фото: міністри G7 погодили стелю ціни на російську нафту (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки видання Sky News Тамари Коен в Twitter.

"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід", - заявила вона.

"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти ",- заявив к

При цьому він додав, що країни "Великої сімки"

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС і членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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