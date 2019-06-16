ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти

Новости » Энергетика    16.06.2019 - 06:19
Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти
Фото: "Большая двадцатка" (flickr.com/palaciodoplanalto)

"Большая двадцатка" озабочена в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива

Министры энергетики стран "Большой двадцатки" (G20) договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом заявил японский министр промышленности Хиросиге Секо, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Секо также подчеркнул, что страны G20 разделяют озабоченность в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива, в которых США и Великобритания обвинили Иран.

"Самое важное, что мы согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики", - заявил японский министр.

Секо рассказал, что в ходе двусторонней встречи саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал, что Эр-Рияд "очень серьезно" воспринял недавние события, включая атаку на четыре танкера у берегов ОАЭ 12 мая, и что эти нападения пошатнули уверенность рынка в безопасности поставок топлива.

"Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти", - заявил министр.

Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки.

"Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах встречи.

Встреча министров энергетики и окружающей среды G20 в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.

Напомним, цены на нефть марки Brent поднялись до 62,6 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI выросла до 53,3 доллара на фоне сообщений о том, что два танкера подверглись атаке утром 13 июня.

Иран пытался сбить беспилотник США перед атакой на танкеры, - CNN Британия считает Иран ответственным за нападения на танкеры в Османской заливе
Новости Украины G20нефтьтанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь