Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти

Фото: "Большая двадцатка" (flickr.com/palaciodoplanalto)

"Большая двадцатка" озабочена в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива

Министры энергетики стран "Большой двадцатки" (G20) договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом заявил японский министр промышленности Хиросиге Секо, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Секо также подчеркнул, что страны G20 разделяют озабоченность в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива, в которых США и Великобритания обвинили Иран.

"Самое важное, что мы согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики", - заявил японский министр.

Секо рассказал, что в ходе двусторонней встречи саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал, что Эр-Рияд "очень серьезно" воспринял недавние события, включая атаку на четыре танкера у берегов ОАЭ 12 мая, и что эти нападения пошатнули уверенность рынка в безопасности поставок топлива.

"Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти", - заявил министр.

Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки.

"Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах встречи.

Встреча министров энергетики и окружающей среды G20 в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.

Напомним, цены на нефть марки Brent поднялись до 62,6 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI выросла до 53,3 доллара на фоне сообщений о том, что два танкера подверглись атаке утром 13 июня.