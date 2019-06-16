Міністри G20 домовилися про стабілізацію ринку нафти

Фото: "Велика двадцятка" (flickr.com/palaciodoplanalto)

"Велика двадцятка" стурбована у зв'язку з атаками на танкери в регіоні Перської затоки

Міністри енергетики країн "Великої двадцятки" (G20) домовилися спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти. Про це заявив японський міністр промисловості Хіросіге Секо, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Секо також підкреслив, що країни G20 поділяють стурбованість у зв'язку з атаками на танкери в регіоні Перської затоки, в яких США і Велика Британія звинуватили Іран.

"Найважливіше, що ми погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з нещодавніми інцидентами з точки зору енергетики", - заявив японський міністр.

Секо розповів, що під час двосторонньої зустрічі саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх сказав, що Ер-Ріяд "дуже серйозно" сприйняв нещодавні події, зокрема й атаку на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня, і що ці напади похитнули впевненість ринку в безпеці поставок палива.

"Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти", - заявив міністр.

Заступник Міністра енергетики США Ден Бруїллетт також засудив атаки.

"Ми рішуче підтримуємо Японію і решту", - сказав він на прес-конференції в кулуарах зустрічі.

Зустріч міністрів енергетики і навколишнього середовища G20 у ці вихідні триває в японському місті Каруїдзава.

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent підвищилися до 62,6 долара за барель, а вартість нафти марки WTI зросла до 53,3 долара на тлі повідомлень про те, що два танкери зазнали атаки вранці 13 червня.