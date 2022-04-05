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Министры финансов ЕС сегодня обсудят ужесточение санкций против России

Фото: еврокомиссар Паоло Джентилони (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министры финансов стран-участниц Европейского союза сегодня проведут встречу в Люксембурге. На ней обсудят введение дополнительных санкций против России после многочисленных свидетельств российских преступлений в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть новые снимки со спутников о том, что происходит, что происходило в Буче. И мы должны отреагировать", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, никакие из ограничений пока не сняты с повестки дня. А министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что возможно введение эмбарго на российскую нефть и газ.

По его словам, нет уверенности в том, какова будет позиция 27 всех государств-членов, но все страны ЕС решительны в введении дополнительных санкций.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие санкции против России могут ввести в рамках пятого пакета.

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