Міністри фінансів ЄС сьогодні обговорять посилення санкцій проти Росії

Міністри фінансів країн-учасниць Європейського союзу сьогодні проведуть зустріч у Люксембурзі. На ній обговорять введення додаткових санкцій проти Росії після численних свідчень російських злочинів у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У нас є нові знімки з супутників про те, що відбувається, що відбувалося в Бучі. І ми повинні відреагувати", - заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

За його словами, жодні з обмежень поки не зняті з порядку денного. А міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що можливе введення ембарго на російську нафту і газ.

За його словами, немає впевненості в тому, якою буде позиція 27 всіх держав-членів, але всі країни ЄС рішучі у введенні додаткових санкцій.