ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министры финансов ЕС сегодня обсудят ужесточение санкций против России

Новина українською →
Люксембург, Вторник 05 апреля 2022 15:01
Министры финансов ЕС сегодня обсудят ужесточение санкций против России Фото: еврокомиссар Паоло Джентилони (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министры финансов стран-участниц Европейского союза сегодня проведут встречу в Люксембурге. На ней обсудят введение дополнительных санкций против России после многочисленных свидетельств российских преступлений в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть новые снимки со спутников о том, что происходит, что происходило в Буче. И мы должны отреагировать", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, никакие из ограничений пока не сняты с повестки дня. А министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что возможно введение эмбарго на российскую нефть и газ.

По его словам, нет уверенности в том, какова будет позиция 27 всех государств-членов, но все страны ЕС решительны в введении дополнительных санкций.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие санкции против России могут ввести в рамках пятого пакета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел