Министры финансов ЕС сегодня обсудят ужесточение санкций против России

Министры финансов стран-участниц Европейского союза сегодня проведут встречу в Люксембурге. На ней обсудят введение дополнительных санкций против России после многочисленных свидетельств российских преступлений в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"У нас есть новые снимки со спутников о том, что происходит, что происходило в Буче. И мы должны отреагировать", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, никакие из ограничений пока не сняты с повестки дня. А министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что возможно введение эмбарго на российскую нефть и газ.

По его словам, нет уверенности в том, какова будет позиция 27 всех государств-членов, но все страны ЕС решительны в введении дополнительных санкций.