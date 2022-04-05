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Міністри фінансів ЄС сьогодні обговорять посилення санкцій проти Росії

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Люксембург, Вівторок 05 квітня 2022 15:01
Міністри фінансів ЄС сьогодні обговорять посилення санкцій проти Росії Фото: єврокомісар Паоло Джентілоні (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міністри фінансів країн-учасниць Європейського союзу сьогодні проведуть зустріч у Люксембурзі. На ній обговорять введення додаткових санкцій проти Росії після численних свідчень російських злочинів у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є нові знімки з супутників про те, що відбувається, що відбувалося в Бучі. І ми повинні відреагувати", - заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

За його словами, жодні з обмежень поки не зняті з порядку денного. А міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що можливе введення ембарго на російську нафту і газ.

За його словами, немає впевненості в тому, якою буде позиція 27 всіх держав-членів, але всі країни ЄС рішучі у введенні додаткових санкцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які санкції проти Росії можуть ввести в рамках п'ятого пакета.

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