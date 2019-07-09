Министры ЕС одобрили кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердила кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Об этом сообщается в Twitter совета.

Согласно сообщению, ECOFIN одобрил официальную рекомендацию выдвинуть Кристин Лагард в качестве кандидата на пост президента ЕЦБ.

Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 2 июля Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Кристин Лагард с 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года - министром экономики и финансов. МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана.