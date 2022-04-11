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Министры ЕС обсудят новые санкции против России

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Боррель, Понедельник 11 апреля 2022 10:08
Министры ЕС обсудят новые санкции против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дополнительные санкции Европейского союза в отношении России являются одним из вариантов. В Ближайшее время министры обсудят дальнейшие шаги по ужесточению мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Санкции всегда на столе. Министры обсудят дальнейшие шаги", - сказал он.

Ранее Боррель сообщил, что созывает военный комитет ЕС, чтобы обсудить поставки оружия в Украину.

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