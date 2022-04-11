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Міністри ЄС обговорять нові санкції проти Росії

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Боррель, Понеділок 11 квітня 2022 10:08
Міністри ЄС обговорять нові санкції проти Росії Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що додаткові санкції Європейського Союзу щодо Росії є одним з варіантів. Найближчим часом міністри обговорять подальші кроки щодо посилення заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Санкції завжди на столі. Міністри обговорять подальші кроки", - сказав він.

Раніше Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї в Україну.

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