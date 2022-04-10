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Боррель получил от властей Украины список оружия. ЕС созывает военный комитет для поставок

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Брюссель, Воскресенье 10 апреля 2022 13:09
Боррель получил от властей Украины список оружия. ЕС созывает военный комитет для поставок Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния российской агрессии. Боррель сообщил, что созывает военный комитет ЕС, чтобы обсудить поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Борреля изданию Corriere Dellf Sera.

"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созову (как вернусь в из Киева, - ред.) военный комитет ЕС для поставок", - сообщил глава дипломатии ЕС.

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