ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине

Украина, Вторник 28 мая 2024 10:47
UA EN RU
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине Фото: НАТО выделит 100 млрд евро для поставок Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры иностранных дел НАТО подробно обсудят пакет поддержки Украины на встрече в Праге 31 мая перед июльским саммитом альянса в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В прошлом месяце представители НАТО предложили создать фонд в 100 млрд евро для поддержки военных поставок в Украину и перевода координации военной поддержки Запада из формата "Рамштайн" под эгиду НАТО.

Первоначально заявленный как "миссия НАТО", этот пакет, скорее всего, подвергнется ребрендингу, чтобы избежать потенциально вводящего в заблуждение термина "миссия", который может относиться к наземной операции в Украине.

Цель фонда

Первоначально этот шаг был направлен на защиту долгосрочной поддержки Киева от политических изменений в правительствах военного альянса НАТО, пока продолжается война России против Украины.

Правительства в Европе, склоняющиеся вправо, могут последовать нежеланию Венгрии и Словакии поддержать Киев, а выборы в США могут вернуть бывшего президента США-республиканца Дональда Трампа обратно в Белый дом, что потенциально может поставить под угрозу потоки оружия.

Дипломаты НАТО надеются, что встреча в Праге на этой неделе позволит консолидировать позиции и принять решение на саммите в Вашингтоне. Ожидается, что 32 лидера представят значительный пакет помощи Украине и обсудят желание Украины присоединиться к альянсу.

Наполнение фонда

Прежде чем даже согласиться на создание фонда, министрам НАТО придется ответить на множество трудных вопросов, рассказали Euractiv несколько дипломатов, в том числе о размере взносов для всех стран-членов и его использовании.

"На данный момент не существует фонда в 100 млрд евро", - сказал Euractiv один дипломат НАТО, добавив, что еще неизвестно, какой вклад в фонд внесет каждый член.

Неясно, будут ли расчеты основываться на ВВП страны или на ее вкладах в бюджет общих расходов НАТО.

Согласно первому, чем больше ВВП, тем больше страна дает, что ставит США далеко впереди других, а Германию и Францию далеко позади. Другая идея заключается в том, чтобы каждый член НАТО вносил фиксированный процент. Эстония настаивает на том, чтобы союзники по НАТО выделяли Украине 0,25% своего ВВП, чтобы достичь суммы 100 млрд евро.

Ожидается, что министры стран НАТО также выскажут свое мнение о сроке фонда и о том, на что он будет тратиться в плане оборонного оборудования.

Изменение формата поддержки

Западный военный альянс до сих пор оставался за рамками оказания прямой летальной поддержки Украине, опасаясь втянуть ее в прямую войну против России. Однако с тех пор тон голоса НАТО изменился.

32 столицы НАТО в настоящее время рассматривают возможность перевода координации двусторонней военной поддержки Украины в институциональные рамки НАТО - внутри или за пределами территории Украины. В настоящее время это происходит в специальной группе поддержки "Рамштайн", созданной при администрации Байдена в США.

Задачи НАТО в этом отношении также остаются в стадии обсуждения. Предложения включают в себя согласование того, какое оборудование доставляться и будет ли НАТО участвовать в транспортировке оборудования к границам Украины и обучении вооруженных сил.

Обсуждения, вероятно, продолжатся после пятничной встречи дипломатов и экспертов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и столицах стран.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд для помощи Украине объемом 100 млрд евро. Он заявил, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Евросоюз
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление