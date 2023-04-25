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Міністри спорту Британії та Франції розкритикували рекомендації МОК про росіян

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Вівторок 25 квітня 2023 17:38
Міністри спорту Британії та Франції розкритикували рекомендації МОК про росіян Фото: міністри спорту Британії та Франції розкритикували рекомендації МОК про росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія та Франція вважають, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до змагань не містять важливої заборони.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила міністр культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер та її французька колега Амелі Удеа-Кастера.

На думку британської чиновниці, відсутність у рекомендаціях згадок про державне фінансування російських та білоруських спортсменів викликає занепокоєння.

"Положення, що стосуються зв'язків з військовими органами та органами національної безпеки, наразі мінімальні. Ми знаємо, що зв'язки між державою, військовими та спортом у Росії та Білорусі мають коріння та гілки. Багато російських спортсменів активно підтримують вторгнення Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначила Фрейзер під час парламентських слухань Ради Європи.

При цьому Удеа-Кастера наголосила, що МОК має "дуже відчутні та основні питання", які необхідно вирішити до початку Олімпійських ігор у липні наступного року.

"Яку позицію МОК має намір зайняти, коли йдеться про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою? Чи про тих, хто спонсорується чи отримує фінансову підтримку від організацій, які мають зв'язки з Росією чи Білоруссю?", - додала вона.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

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