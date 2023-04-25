Министры спорта Британии и Франции раскритиковали рекомендации МОК о россиянах

Британия и Франция считают, что рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям не содержат важного запрета.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер и ее французская коллега Амели Удеа-Кастера.

По мнению британской чиновницы, отсутствие в рекомендациях упоминаний государственного финансирования российских и белорусских спортсменов вызывает беспокойство.

"Положения, касающиеся связей с военными органами и органами национальной безопасности, в настоящее время минимальны. Мы знаем, что связи между государством, военными и спортом в России и Беларуси имеют корни и ветви. Многие российские спортсмены активно поддерживают вторжение Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметила Фрейзер во время парламентских слушаний Совета Европы.

При этом Удеа-Кастера подчеркнула, что у МОК есть "очень ощутимые и основные вопросы", которые необходимо решить до начала Олимпийских игр в июле следующего года.

"Какую позицию МОК намерен занять, когда речь идет о спортсменах, которые финансируются российским или белорусским государством? Или о тех, кто спонсируется или получает финансовую поддержку от организаций, имеющих связи с Россией или Беларусью?", - добавила она.