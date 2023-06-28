UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністри оброни США та Німеччини обговорять допомогу Україні

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 28 червня, міністр оброни США Ллойд Остін зустрінеться зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Завтра міністр Остін вітатиме міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на двосторонній зустрічі тут, у Пентагоні", - заявив Райдер.

Він додав, що серед тем обговорення буде допомога Німеччині у посиленні східного флангу НАТО, а також забезпечення "суттєвої підтримки" у сфері безпеки для України.

Новий військовий пакет від США

Сполучені Штати Америки (США) 27 червня оголосили про 41-й пакет військоої допомоги для України. Його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

Туди увійдуть боєприпаси для систем ППО Patriot, ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди 155-мм та 105-мм, 25 бронетранспортерів Stryker, 30 бойових машин піхоти Bradley та багато іншого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога