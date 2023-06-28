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Министры обороны США и Германии обсудят помощь Украине

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 28 июня, министр обороны США Ллойд Остин встретится со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Завтра министр Остин приветствует министра обороны Германии Бориса Писториуса на двусторонней встрече здесь, в Пентагоне", - заявил Райдер.

Он добавил, что среди обсуждения будет помощь Германии в усилении восточного фланга НАТО, а также обеспечение "существенной поддержки" в сфере безопасности для Украины.

Новый военный пакет от США

Соединенные Штаты Америки (США) 27 июня объявили о 41-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 500 млн. долларов.

Туда войдут боеприпасы для ПВО Patriot, ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды 155-мм и 105-мм, 25 бронетранспортеров Stryker, 30 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.

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