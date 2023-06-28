Міністри оброни США та Німеччини обговорять допомогу Україні

В середу, 28 червня, міністр оброни США Ллойд Остін зустрінеться зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Завтра міністр Остін вітатиме міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на двосторонній зустрічі тут, у Пентагоні", - заявив Райдер.

Він додав, що серед тем обговорення буде допомога Німеччині у посиленні східного флангу НАТО, а також забезпечення "суттєвої підтримки" у сфері безпеки для України.

Новий військовий пакет від США

Сполучені Штати Америки (США) 27 червня оголосили про 41-й пакет військоої допомоги для України. Його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

Туди увійдуть боєприпаси для систем ППО Patriot, ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди 155-мм та 105-мм, 25 бронетранспортерів Stryker, 30 бойових машин піхоти Bradley та багато іншого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.