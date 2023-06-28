ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министры обороны США и Германии обсудят помощь Украине

Новина українською →
Среда 28 июня 2023 00:44
Министры обороны США и Германии обсудят помощь Украине Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 28 июня, министр обороны США Ллойд Остин встретится со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Завтра министр Остин приветствует министра обороны Германии Бориса Писториуса на двусторонней встрече здесь, в Пентагоне", - заявил Райдер.

Он добавил, что среди обсуждения будет помощь Германии в усилении восточного фланга НАТО, а также обеспечение "существенной поддержки" в сфере безопасности для Украины.

Новый военный пакет от США

Соединенные Штаты Америки (США) 27 июня объявили о 41-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 500 млн. долларов.

Туда войдут боеприпасы для ПВО Patriot, ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды 155-мм и 105-мм, 25 бронетранспортеров Stryker, 30 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь
NEWS
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта